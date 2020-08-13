Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Олег Данченко близок к переходу в «Уфу» на правах аренды. Сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляют четыре клуба, среди которых — московское «Динамо». Два предложения — от европейских команд.