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Уфа — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
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"Уфа" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА играет в гостях с «Уфой». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ 06:37
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Эджуке вошел в стартовый состав ЦСКА на матч с «Уфой»

Sport24.ru 05:49 
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«Уфа» – больше не элитный автобус: пропускают и допускают больше всех в РПЛ

Sports.ru 05:04
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