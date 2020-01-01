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«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру
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Стало известно, в каких составах начнут матч «Уфа» и московское «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Уфе и начнется в 18:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Уфа» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура РПЛ

Metaratings 10:12
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«Уфа» – «Динамо». Стартовые составы команд

Горобзор.ру 10:05
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Рыков, Панченко и Нойштедтер выйдут с первых минут матча с «Уфой»

Матч ТВ 10:01
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