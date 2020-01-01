«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру

Стало известно, в каких составах начнут матч «Уфа» и московское «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в Уфе и начнется в 18:00 по московскому времени.