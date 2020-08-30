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Московское «Динамо» объявило стартовый состав на матч с «Уфой»
Евро-футбол.ру
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Московское «Динамо» проведет матч с командой «Уфа» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.В источнике
Подробнее о событии
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«Уфа» — «Динамо». Стартовые составы

Sport24.ru 06:05 
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«Уфа» и «Динамо» определились с составами на матч

Футбол России 05:46
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«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Чемпионат 05:48
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