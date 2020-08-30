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«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью
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В матче шестого тура чемпионата России "Уфа" принимала "Динамо".В источнике
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Жамалетдинов — лучший игрок матча «Уфа» — «Динамо»

Матч ТВ 09:03
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Уфа и Динамо не выявили сильнейшего в матче 6-го тура РПЛ (Голы, видео)

Prognozist 08:57
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«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

Чемпионат 08:55
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