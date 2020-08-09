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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и «Краснодар» объявили составы на матч первого тура РПЛ
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"Уфа" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.В источнике
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«Уфа» — «Краснодар». Стартовые составы

Sport24.ru 09:35 
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«Уфа» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Metaratings 09:00
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Кабелла в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Уфой»

Футбол России 08:57
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