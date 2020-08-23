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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
Metaratings
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"Уфа" и "Ростов" объявили составы на матч четвертого тура чемпионата России.В источнике
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«Уфа» и «Ростов» назвали стартовые составы

Metaratings 08:45
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«Уфа» – «Ростов». Известны стартовые составы команд

Горобзор.ру 08:33
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«Уфа» – «Ростов»: Стартовые составы команд

Советский спорт 08:29
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