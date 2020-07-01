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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и «Рубин» определились со стартовыми составами на матч РПЛ
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"Уфа" и казанский "Рубин" объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.В источнике
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«Уфа» – «Рубин». Известны стартовые составы команд

Горобзор.ру 07:45
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«Уфа» и «Рубин» определились со стартовыми составами на матч РПЛ

Газета.Ru 06:51
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«Уфа» и «Рубин» представили стартовые составы

Матч ТВ 06:48
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