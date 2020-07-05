НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеУфа — Урал 0:0 (1-й тайм)«Уфа» сдала отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Уралом»Евсеев выделил Бикфалви в составе «Урала»Парфёнова возмутил вопрос про отсутствие нападающихВомбергар принял участие в предыгровой тренировке «Уфы». Ранее сообщалось, что у форварда коронавирусГлавноеКвят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии«Оренбург» объяснил возможность проведения матча с «Рубином»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиТедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнииГазета.Ru«Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата РоссииМатч ТВ5Матч ТВГазета.RuFootballHDBookmaker-ratings.ruФутбол России"Уфа" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Уфа» – «Урал». Составы команд на матч 26-го тура РПЛГоробзор.ру 08:37Переболевший COVID-19 Погребняк — в запасе «Урала» на матч с «Уфой»Sportbox.RU 08:28«Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 08:26рекламаЕщё по темеУфа — Урал 0:0 (1-й тайм)«Уфа» сдала отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Уралом»Евсеев выделил Бикфалви в составе «Урала»Парфёнова возмутил вопрос про отсутствие нападающихВомбергар принял участие в предыгровой тренировке «Уфы». Ранее сообщалось, что у форварда коронавирусГлавноеКвят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии«Оренбург» объяснил возможность проведения матча с «Рубином»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиТедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнииНовости