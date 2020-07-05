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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
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"Уфа" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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«Уфа» – «Урал» – 1:1: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

Metaratings 12:00
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«Уфа» – «Урал». Составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Горобзор.ру 08:37
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Переболевший COVID-19 Погребняк — в запасе «Урала» на матч с «Уфой»

Sportbox.RU 08:28
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