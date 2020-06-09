«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии

За сборную Болгарии 24-летний футболист провел 8 матчей. Трансферная стоимость игрока - 475 тысяч евро. Ранее сообщалось, что защитник Йонуц Неделчару этим летом покинет "Уфу".