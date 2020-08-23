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REGNUMREGNUM
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
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Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура РПЛ уступили клубу «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:1.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.
Спорт-Экспресс 11:35
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Председатель совета директоров «Уфы»: в матче с «Ростовом» было вопиющее беззаконие

Metaratings 14:45
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Председатель совета директоров «Уфы» – о судействе Вилкова: «В матче с „Ростовом“ было вопиющее беззаконие»

Матч ТВ 14:38
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«Уфа»: «Эксперт» Федотов, вы точно матч смотрели? Егоров, возвращайся!»

Sport24.ru 14:04 
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