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REGNUMREGNUM
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Общественная электронная газета
  • Bash.News0:51
Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура РПЛ уступили клубу «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:1.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.
Спорт-Экспресс 11:35
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Пресс-служба «Уфы» продемонстрировала нарезку спорных решений Вилкова

Metaratings 13:54
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Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата – но это стыд. Повода нет вообще, руководство истерит на пустом месте

Sports.ru 13:54
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«Сегодня было вопиющее беззаконие». Председатель совета директоров «Уфы» — о претензиях к судьям в матче с «Ростовом»

Спорт-Экспресс 14:30
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