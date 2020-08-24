«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу

Общественная электронная газета 1 26

Ростислав Мурзагулов, занимающий пост главы совета директоров уфимского футбольного клуба, заявил, что может снять свою команду с участия в РПЛ из-за судейства на матче с «Ростовом». В источнике