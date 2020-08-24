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«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Общественная электронная газета
  • CT news0:45
Ростислав Мурзагулов, занимающий пост главы совета директоров уфимского футбольного клуба, заявил, что может снять свою команду с участия в РПЛ из-за судейства на матче с «Ростовом».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.
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