«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Ростислав Мурзагулов, занимающий пост главы совета директоров уфимского футбольного клуба, заявил, что может снять свою команду с участия в РПЛ из-за судейства на матче с «Ростовом».В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.