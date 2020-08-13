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«Уфа» может арендовать защитника «Рубина» Данченко
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал UTV
  • Metaratings
  • Татар-информ
  • Sports.ru
  • RT на русском
Защитник "Рубина" Олег Данченко близок к переходу в "Уфу" на правах аренды, сообщает "Чемпионат". В прошлом сезоне Данченко отдал две голевые передачи в 19-ти матчах за "Рубин". В 2019-м году защитник перешел в казанский клуб из донецкого "Шахтера".В источнике
С чего всё начиналось
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Защитник «Рубина» Данченко близок к переходу в «Уфу»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Олег Данченко близок к переходу в «Уфу» на правах аренды. Сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляют четыре клуба, среди которых — московское «Динамо». Два предложения — от европейских команд.
Чемпионат вчера в 14:21
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