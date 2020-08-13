«Уфа» может арендовать защитника «Рубина» Данченко

Защитник "Рубина" Олег Данченко близок к переходу в "Уфу" на правах аренды, сообщает "Чемпионат". В прошлом сезоне Данченко отдал две голевые передачи в 19-ти матчах за "Рубин". В 2019-м году защитник перешел в казанский клуб из донецкого "Шахтера".