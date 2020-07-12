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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» назначила врио гендиректора клуба
Газета.Ru
  • Газета.Ru
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Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что Ринат Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора команды.В источнике
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«Уфа» объявила имя временно исполняющего обязанности нового гендиректора

Футбол России 12:01
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«Уфа» назначила временного генерального директора вместо Газизова

Чемпионат 11:32
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Газизов: назначение Шайбекова врио гендиректора «Уфы» говорит о системной работе клуба

ТАСС Спорт 12:20
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