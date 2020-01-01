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«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета
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"Уфа" в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.В источнике
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«Уфа» обновила эмблему в рамках ребрендинга команды

Soccernews.ru 10:47
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«Уфа» как «Фиорентина». Клуб меняет эмблему и клубные цвета

Вести.Ru 08:29
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«Уфа» обновила эмблему

Чемпионат 08:28
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