«Уфа» обновит газон на стадионе

Футбольный клуб «Уфа» планирует в мае произвести замену газона на домашнем стадионе. Новое травяное покрытие доставят в Башкирию из Италии. Газон прибудет Уфу через пару недель, пишет издание Bash News.