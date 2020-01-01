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«Уфа» обновит газон на стадионе
Футбол России
  • Bash.News0:42
Футбольный клуб «Уфа» планирует в мае произвести замену газона на домашнем стадионе. Новое травяное покрытие доставят в Башкирию из Италии. Газон прибудет Уфу через пару недель, пишет издание Bash News.В источнике
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