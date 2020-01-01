НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Уфа» поменяет газон на домашнем стадионе
Футбол России
  • Bash.News0:42
Стало известно, что "Уфа" планирует изменить покрытие на стадионе "Нефтяник". По информации Bash News, новый газон уже везут в Россию из Италии. Его должны доставить через две недели.В источнике
21
Подробнее о событии
alt

«Уфа» в мае заменит газон на домашнем стадионе

Sport.ru 01:59
alt

На стадионе «Уфы» в середине мая постелют новый газон из Италии

Спорт-Экспресс 01:56
alt

«Уфа» обновит газон на стадионе

Матч ТВ 01:34
реклама
Главное
Новости