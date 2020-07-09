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«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
Российская газета
  • Bash.News3:09
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».В источнике
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