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«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
Российская газета
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«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».В источнике
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