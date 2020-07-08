«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

"Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе желто-синих мяч забил Деннис Хаджикадунич.