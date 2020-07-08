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«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
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"Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе желто-синих мяч забил Деннис Хаджикадунич.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ростов» проиграл «Уфе» – 1:2. У команды Карпина одна победа в 6 матчах

Sports.ru 15:30
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«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом»

Матч ТВ 15:29
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«Уфа» одержала волевую победу в гостях над «Ростовом»

Советский спорт 15:29
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