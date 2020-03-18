«Уфа» отправила игроков в отпуск до 2 апреля

Клуб отправил футболистов в отпуск до 2 апреля. «На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально», – говорится в сообщении «Уфы».