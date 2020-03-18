НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
«Уфа» отправила игроков в отпуск до 2 апреля
Sports.ru
  • Sports.ru
  • МедиаКорСеть
Клуб отправил футболистов в отпуск до 2 апреля. «На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально», – говорится в сообщении «Уфы».В источнике
Подробнее о событии
alt

Из-за приостановки чемпионата ФК «Уфа» полным составом ушел в отпуск

ГТРК Башкортостан 08:19 
alt

«Уфа» отправила игроков в отпуск до 2 апреля

Sports.ru 08:06
alt

ФК «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля, «Урал» - до 23 марта

РИА Новости 07:49
реклама
Главное
Новости