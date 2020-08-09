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«Уфа» планирует четыре трансфера
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sport24.ru
  • Pravda.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
В 1 туре подопечные Вадима Евсеева уступили в родных стенах "Краснодару" со счётом 0:3. В пятницу уфимцы сыграют в Туле против местного "Арсенала".В источнике
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Подробнее о событии
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«Уфа» проанонсировала четыре серьезных трансфера

Футбол России 02:11
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«Четыре серьезных трансфера». «Уфа» анонсировала усиление состава

Матч ТВ 01:37
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«Четыре серьезных трансфера». «Уфа» анонсировала усиление состава

Sportbox.RU 01:37
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