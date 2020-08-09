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«Уфа» планирует четыре трансфера
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Один из руководителей «Уфы» Ростислав Мурзагулов после поражения команды от «Краснодара» (0:3) в матче первого тура Премьер-лиги сезона-2020/2021 рассказал о планах клуба по усилению состава.В источнике
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«Уфа» проанонсировала четыре серьезных трансфера

Футбол России 02:11
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«Четыре серьезных трансфера». «Уфа» анонсировала усиление состава

Матч ТВ 01:37
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«Четыре серьезных трансфера». «Уфа» анонсировала усиление состава

Sportbox.RU 01:37
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