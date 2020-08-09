«Уфа» планирует четыре трансфера

Один из руководителей «Уфы» Ростислав Мурзагулов после поражения команды от «Краснодара» (0:3) в матче первого тура Премьер-лиги сезона-2020/2021 рассказал о планах клуба по усилению состава.