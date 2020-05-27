В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов

Вестник Кавказа 19





































Ранее стало известно, что интерес к "Уфе" проявляется компанией Red Bull, под управлением которой находятся такие известные клубы, как "Лейпциг" и "Ред Булл Зальцбург", а также холдинг City Football Group, владелец "Манчестер Сити". В источнике