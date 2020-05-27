В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
Ранее стало известно, что интерес к "Уфе" проявляется компанией Red Bull, под управлением которой находятся такие известные клубы, как "Лейпциг" и "Ред Булл Зальцбург", а также холдинг City Football Group, владелец "Манчестер Сити".В источнике
С чего всё начиналось
Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.