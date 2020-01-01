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«Уфа» поздравила «Зенит» с чемпионством
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"Уфа" в твиттере поздравила петербургский клуб с чемпионством. "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России.В источнике
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Известные в мире тренеры поздравили «Зенит» с чемпионством

BetOn 02:24
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Канделаки допустила очередной ляп. Она поздравила баскетбольный «Зенит» с чемпионством

Sport.ru вчера в 18:44
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«Вечерний Ургант» поздравил «Зенит» с чемпионством

Чемпионат вчера в 17:57
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