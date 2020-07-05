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«Уфа» поздравила «Зенит» с чемпионством
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"Уфа" в твиттере поздравила петербургский клуб с чемпионством. "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России.В источнике
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Подробнее о событии
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Канделаки допустила очередной ляп. Она поздравила баскетбольный «Зенит» с чемпионством

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Metaratings вчера в 16:52
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«Уфа» поздравила «Зенит» с завоеванием чемпионства

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