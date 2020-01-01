НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКраснодар — Зенит 2:4Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лигеСемак назвал непростой победу «Зенита» в чемпионате России«Краснодар» сравнял счет в матче с «Зенитом» благодаря голу Уткина«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом РоссииГлавноеГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоКраснодар — Зенит 2:4Скончалась мать главного тренера ЦСКА ГончаренкоФедун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» ЦорнаПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиФутбол России«Уфа» поздравила «Зенит» с чемпионствомBobsoccer17Life.ru1:24"Уфа" в твиттере поздравила петербургский клуб с чемпионством. "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Канделаки допустила очередной ляп. Она поздравила баскетбольный «Зенит» с чемпионствомSport.ru вчера в 18:44Валуев поздравил «Зенит» твитом с хэштегом #стабильностьSports.ru вчера в 16:49Сёмин поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РоссииMetaratings вчера в 16:29рекламаЕщё по темеКраснодар — Зенит 2:4Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лигеСемак назвал непростой победу «Зенита» в чемпионате России«Краснодар» сравнял счет в матче с «Зенитом» благодаря голу Уткина«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом РоссииГлавноеГуберниев оценил отказ Квята преклонить коленоКраснодар — Зенит 2:4Скончалась мать главного тренера ЦСКА ГончаренкоФедун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» ЦорнаПодписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельнымиНовости