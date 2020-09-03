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Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
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Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.В источнике
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Украина возглавила группу в Лиге наций после победы над Швейцарией

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Чудо-гол Зинченко и другие моменты матча Украина - Швейцария в видеообзоре. ВИДЕО

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Гол Зинченко принес сборной Украины победу над щвейцарцами Лиге наций

РИА Новости вчера в 16:50
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