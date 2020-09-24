НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Аргументы и Факты - УфаАргументы и Факты - Уфа
ФК «Уфа» подписал контракт с новым игроком
Реальное время
  • Реальное время
  • Аргументы и Факты - Уфа
25-летний полузащитник Владислав Камилов подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».В источнике
Подробнее о событии
alt

ФК «Уфа» подписал контракт с новым игроком

Аргументы и Факты - Уфа 04:34
alt

Камилов провел первую тренировку с «Уфой» после перехода из «СКА-Хабаровска»

Реальное время 04:11
alt

«Уфа» представила новичка команды Владислава Камилова

МедиаКорСеть 01:05
реклама
Главное
Новости