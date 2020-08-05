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«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор
UfaTime.ru
  • UfaTime.ru
  • Bobsoccer
  • Sportbox.RU
Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021. Основной комплект экипировки выполнен в фиолетовом цвете и содержит силуэт Уральских гор.В источнике
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ФК «Уфа» презентовал новую игровую форму с горами

UfaTime.ru 02:44
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«Уфа» представила новую форму. На ней изображены Уральские горы

Sport24.ru 02:40 
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«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор

Bobsoccer 02:20
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