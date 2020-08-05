НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГолкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с ТутберидзеИванович подтвердил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»Bobsoccer«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских горUfaTime.ru3UfaTime.ruBobsoccerSportbox.RUФутбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021. Основной комплект экипировки выполнен в фиолетовом цвете и содержит силуэт Уральских гор.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ФК «Уфа» презентовал новую игровую форму с горамиUfaTime.ru 02:44«Уфа» представила новую форму. На ней изображены Уральские горыSport24.ru 02:40 «Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских горBobsoccer 02:20рекламаГлавноеГолкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с ТутберидзеИванович подтвердил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»Новости