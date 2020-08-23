«Уфа» пригрозила снятием с ЧР по футболу из-за судейства

"Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра", - также заявил Мурзагулов. В первом тайме арбитр удалил футболиста "Уфы" Вячеслава Кротова. Во втором тайме "Ростов" смог забить гол.