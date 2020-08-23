«Уфа» пригрозила снятием с ЧР по футболу из-за судейства
"Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра", - также заявил Мурзагулов. В первом тайме арбитр удалил футболиста "Уфы" Вячеслава Кротова. Во втором тайме "Ростов" смог забить гол.В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.