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ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»
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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе нападающего Тимура Жамалетдинова в «Уфу». Как сообщает пресс-служба ЦСКА, клубы согласовали условия трансфера 23-летнего форварда. Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе»

Советский спорт вчера в 14:44
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«Уфа» приобрела футболиста ЦСКА Жамалетдинова

Газета.Ru вчера в 14:31
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Московский ЦСКА объявил о переходе Жамалетдинова в «Уфу»

ProstoProSport вчера в 14:17 
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