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ЦСКА объявил о переходе футболиста Жамалетдинова в «Уфу»

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе нападающего Тимура Жамалетдинова в «Уфу». Как сообщает пресс-служба ЦСКА, клубы согласовали условия трансфера 23-летнего форварда. Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА.