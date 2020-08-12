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Футболист Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Уфу»
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Жамалетдинов сыграл за ЦСКА 41 матч и забил пять мячей. Последние полтора года он выступал на правах аренды за польский "Лех" и отметился двумя голами в 11 встречах.В источнике
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