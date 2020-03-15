В составе московского клуба Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды серебряным призером чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). Тимур – воспитанник футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА.