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«Уфа» с минимальным счетом обыграла «Ленинградец» в Кубке России
Нева Спорт
  • Телеканал Санкт-Петербург0:34
  • Bash.News0:29
"Уфа" в гостях обыграла команду ПФЛ "Ленинградец" (1:0) в матче элитного раунда Кубка России по футболу. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.В источнике
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