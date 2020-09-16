«Уфа» с минимальным счетом обыграла «Ленинградец» в Кубке России

"Уфа" в гостях обыграла команду ПФЛ "Ленинградец" (1:0) в матче элитного раунда Кубка России по футболу. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.