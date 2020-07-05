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«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Bash.News0:31
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.В источнике
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ФК «Уфа» в меньшинстве за несколько секунд до финального свистка вырвал ничью у «Урала»

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ФК «Уфа» вырвал ничью у «Урала» на последних минутах матча

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Гол Терентьева на последних секундах и бурная реакция Евсеева. Видео

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