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«Уфа» сыграет в фиолетовом, «Тамбов» в красном
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"Уфа" и "Тамбов" определились с цветом формы, в которой команды выйдут на игру 23 тура. "Уфа" сыграет в фиолетовом, а "Тамбов" наденет экипировку красного цвета.В источнике
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«Уфа» — «Тамбов». Трансляция

Sport24.ru 06:12
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Прямая видеотрансляция матча 23-го тура РПЛ «Уфа» – «Тамбов»

Metaratings 06:05
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«Уфа» — «Тамбов»: видеотрансляция матча РПЛ

Спорт-Экспресс 06:00
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