«Уфа» сыграет в фиолетовом, «Тамбов» в красном

"Уфа" и "Тамбов" определились с цветом формы, в которой команды выйдут на игру 23 тура. "Уфа" сыграет в фиолетовом, а "Тамбов" наденет экипировку красного цвета.