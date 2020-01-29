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«Уфа» ведет переговоры с «Брешией» о трансфере Неделчару
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник клуба Ионуц Неделчару интересен «Брешии».В источнике
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«Уфа» ведет переговоры с «Брешией» о трансфере Неделчару

Sports.ru 07:36
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СМИ: Неделчару близок к переходу из «Уфы» в «Брешию» за 3 млн евро

РИА Новости 07:34
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Газизов: «Уфа» ведёт переговоры с «Брешией» по трансферу Неделчяру

Чемпионат 07:07
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