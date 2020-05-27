«Уфа» ведет переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил, что клуб ведет переговоры с зарубежными инвесторами.В источнике
С чего всё начиналось
Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.