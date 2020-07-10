«Уфа» выкупила защитника Голубева у «Краснодара»
10 июля функционер будет представлен на аналогичной должности в «Спартаке». Голубев был арендован «Уфой» у «Краснодара» перед сезоном-2019/20. Полузащитник подписал контракт на три года, но «быки» оставили за собой приоритетное право выкупа.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» выкупила защитника Артёма Голубева у «Краснодара». Контракт будет подписан сроком на три года. «Быки» оставили за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.