«Уфа» выкупила защитника Голубева у «Краснодара»

10 июля функционер будет представлен на аналогичной должности в «Спартаке». Голубев был арендован «Уфой» у «Краснодара» перед сезоном-2019/20. Полузащитник подписал контракт на три года, но «быки» оставили за собой приоритетное право выкупа.