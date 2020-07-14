Уиган — Халл Сити 8:0

За первый тайм хозяева забили семь безответных голов. Если «Уиган» забьет еще хотя бы один гол, то установит клубный рекорд: никогда ранее в матчах чемпионата команда не отправляла мяч в чужие ворота более семи раз.