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Бомбардир.руБомбардир.ру
Уиган — Халл Сити 8:0
Sports.ru
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За первый тайм хозяева забили семь безответных голов. Если «Уиган» забьет еще хотя бы один гол, то установит клубный рекорд: никогда ранее в матчах чемпионата команда не отправляла мяч в чужие ворота более семи раз.В источнике
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Бывший клуб Слуцкого «Халл» уступил со счетом 0:8 в матче Чемпионшипа

Sport24.ru 15:14 
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«Халл Сити», ранее возглавляемый Слуцким, проиграл со счётом 0:8

Футбол России 15:10
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Бывшая команда Слуцкого проиграла «Уигану» со счетом 0:8

Спорт-Экспресс 15:00
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