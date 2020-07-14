НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуCAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионовЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛКлуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии АЧемпионатУиган — Халл Сити 8:0Sports.ru5Sports.ruЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессMetaratingsSoccernews.ruВ матче 44-го тура английского Чемпиошипа «Уиган Атлетик» со счётом 8:0 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Уигане на стадионе DW. Обслуживал матч арбитр Тони Харрингтон, ассистировали судьи на линиях Пол Ходскинсон и Эндрю Фокс.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Бывший клуб Слуцкого «Халл» уступил со счетом 0:8 в матче ЧемпионшипаSport24.ru 15:14 «Халл Сити», ранее возглавляемый Слуцким, проиграл со счётом 0:8Футбол России 15:10Бывшая команда Слуцкого проиграла «Уигану» со счетом 0:8Спорт-Экспресс 15:00рекламаГлавное«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуCAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионовЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛКлуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии АНовости