Уиган — Халл Сити 8:0

В матче 44-го тура английского Чемпиошипа «Уиган Атлетик» со счётом 8:0 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Уигане на стадионе DW. Обслуживал матч арбитр Тони Харрингтон, ассистировали судьи на линиях Пол Ходскинсон и Эндрю Фокс.