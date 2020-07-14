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Уиган — Халл Сити 8:0
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В матче 44-го тура английского Чемпиошипа «Уиган Атлетик» со счётом 8:0 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Уигане на стадионе DW. Обслуживал матч арбитр Тони Харрингтон, ассистировали судьи на линиях Пол Ходскинсон и Эндрю Фокс.В источнике
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Бывший клуб Слуцкого «Халл» уступил со счетом 0:8 в матче Чемпионшипа

Sport24.ru вчера в 15:14 
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«Халл Сити», ранее возглавляемый Слуцким, проиграл со счётом 0:8

Футбол России вчера в 15:10
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Бывшая команда Слуцкого проиграла «Уигану» со счетом 0:8

Спорт-Экспресс вчера в 15:00
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