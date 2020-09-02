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Украина — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча 1-го тура Лиги наций
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3 сентября Украина примет Швейцарию в матче 1-го туре Лиги наций.В источнике
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Украина - Швейцария: прогноз Alex Holod 3 сентября 2020

Ставка TV 14:43
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Футбол, Лига наций, Украина - Швейцария, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 13:59
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Лига наций. Украина — Швейцария. Прямая трансляция

Sport24.ru 13:10
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