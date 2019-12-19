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Газета.RuГазета.Ru
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
  • РЕН ТВ0:11
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.Читать в источнике
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